Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zaprasza do wspólnego uczczenia Dnia Dobra. Okolicznościowy festyn odbędzie się w najbliższą niedzielę na placu przy filharmonii.

Poprzedzi go msza święta w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, zaplanowana na godzinę 11:00. Wydarzenie będzie okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom, którzy na co dzień wspierają osoby potrzebujące.

– Podczas spotkania nagrodzimy również zwycięzców konkursu na kartkę wielkanocną – informuje Dominika Łapucha, koordynatorka Centrum Wolontariatu w diecezjalnej Caritas:

– Przygotowaliśmy wiele darmowych atrakcji – zapewnia Dominika Łapucha:

Festyn zakończy się o godzinie 15, wspólnym odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego.