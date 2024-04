Ponad 8 tysięcy turystów odwiedziło kąpielisko H2Ochla w miniony weekend. Podczas dni otwartych, mieszkańcy mieli okazję do wspólnego przetestowania mini golfa, parku linowego oraz piaskowych boisk. Stowarzyszenie ZGrana rodzina rozpoczęło już dystrybucję kart H2Ochla, które upoważnią zielonogórzan do korzystania z kąpieliska w atrakcyjniejszych cenach.

Trafią one do wszystkich mieszkańców w najbliższych dniach. Ponadto ustalono również, że osoby, które nie są zameldowane w Zielonej Górze, ale rozliczają się w naszym urzędzie skarbowym, również będą upoważnione do zniżek.

– Chcemy być odpowiednio przygotowani do uroczystego otwarcia – mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry:

– Reagujemy na prośby naszych mieszkańców – zaznacza Janusz Kubicki:

– Prace budowlane są już zakończone, zwiedzanie obiektu jest w pełni bezpieczne – gwarantuje Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze:

– Karty będą wysyłane pocztą. Można je również wyrobić w kilku punktach na terenie naszego miasta – informuje Małgorzata Szachowicz, ambasador programu ZGrana Rodzina:

Uroczyste otwarcie kąpieliska H2Ochla odbędzie się najprawdopodobniej 1 czerwca.