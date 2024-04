Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze przygotowuje się do majówki. Jak co roku, podczas okresu świątecznego, autobusy będą poruszały się według zmienionego rozkładu jazdy.

Dodatkowo, 3 maja w godzinach od 12:30 do 14:30, zamknięty zostanie przejazd na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wrocławskiej. Oznacza to, że pasażerowie będą musieli skorzystać z innych przystanków autobusowych.

– Musimy dostosować się do miejskich uroczystości – przyznaje Jacek Newelski, kierownik działu przewozów w MZK:

– Od początku maja przywracamy kursy przez ul. Lechitów – dodaje Jacek Newelski:

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.