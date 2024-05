Młodzi zielonogórzanie konstruują projekt miniaturowego modelu bolidu Formuły 1.

Sześciu uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze tworzy zespół Kapopa Racing Team. Biorą oni udział w projekcie „F1 in Schools” to międzynarodowy konkurs, który nie tylko ma rozwijać umiejętności inżynieryjne i techniczne, młodzież musi wykazać się także pomysłowością w reklamie i pozyskiwaniu sponsorów

– mówi Kacper Marcichowski lider zespołu Kapopa Racing Team:

W czasie tworzenia projektu licealiści konsultowali się w sprawie aerodynamiki między innymi z ekspertami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, a także odwiedzili symulator wyścigowy w Poznaniu.

– Nasz bolid różni się wizualnie od tych, które znamy z toru F1 – zaznacza Piotr Antoszewski jeden z inżynierów Kapopa Racing Team:

Do końca maja uczniowie muszą dostarczyć projekt modelu do etapu ogólnopolskiego. Jeśli uda im wygrać – przejdą do etapu międzynarodowego.