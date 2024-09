Strażacy w całym kraju walczą z żywiołem. W Zielonej Górze, a także w regionie funkcjonariusze PSP zabezpieczają te rejony, które mogą zostać zalane.

– Budujemy tamy, a także pomagamy mieszkańcom gdy konieczna jest ewakuacja – mówił dziś w „Rozmowie o 9.00” Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:

– W działania angażują się także strażacy ochotnicy – dodawał Arkadiusz Kaniak:

Strażacy apelują do zielonogórzan i Lubuszan, by nie uprawiali turystyki powodziowej. To zauważalny trend na Dolny Śląsku. Jak zaznacza Kaniak, to skrajne nieodpowiedzialne zachowanie. W czasie powodzi wejście na wały stanowi bowiem ogromne zagrożenie.