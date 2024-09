Przejazdy zabytkowym Ikarusem, konkursy z nagrodami, pokazy pierwszej pomocy – to tylko niektóre atrakcje, które czekają na zielonogórzan podczas dnia otwartego MZK, który odbywa się w zajezdni przy ul. Chemicznej.

Jak podkreślają uczestnicy, dzień otwarty to nie tylko okazja do poznania pracy kierowców MZK, ale także – jak się okazuje – do odświeżenia wspomnień.

– Nie zamieniłbym swojej pracy na żadną inną – przyznaje Patryk Sikora, kierowca autobusu MZK z 6-letnim stażem.

– Cieszymy się, że tajniki naszej pracy chce poznać wielu zielonogórzan – dodaje Jacek Newelski, kierownik działu przewozów MZK.

Dzień otwarty MZK został zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.

