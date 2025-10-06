Projekt „Wielkie zwiedzanie Książęcego Żagania” zdobył pierwsze miejsce w konkursie Lubuskie Perły Turystyki, organizowanym przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR.

Jak podkreśla Michał Woźniak z LOTUR, kapituła konkursowa doceniła projekt za jego dostępność, kompleksowość i atrakcyjność dla turystów:

W tym roku Zielona Góra nie zdobyła żadnej z nagród.

– Powodem mogły być zmiany organizacyjne w LOTUR; informacja o konkursie mogła nie dotrzeć do wszystkich potencjalnych uczestników. W efekcie pominięte zostały m.in. popularne zielonogórskie piwnice winiarskie – tłumaczy Michał Woźniak z LOTUR:

Michał Woźniak, który był gościem „Rozmowy o 9”, zapowiedział, że w przyszłych edycjach konkursu liczy na udział większej liczby projektów z Zielonej Góry – takich jak winobusy czy nowe inicjatywy promujące lokalną turystykę.