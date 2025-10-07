Do 2029 roku w Zielonej Górze powstanie Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu z Ministerstwa Zdrowia – chodzi o ponad 230 mln zł.

Do budowy dołoży się także Zarząd Województwa Lubuskiego w kwocie 30 mln zł, tyle samo pieniędzy na budowę centrum przeznaczy również Urząd Miasta Zielona Góra – mówił dziś o tym w „Rozmowie o 9.00” Marcin Pabierowski. Jak podkreślał prezydent miasta, inwestycja ma poprawić komfort i jakość leczenia pacjentów onkologicznych:

Budowa centrum onkologii planowana jest jako przedłużenie i rozbudowa budynków głównych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Nowy obiekt stanie za Polikliniką.