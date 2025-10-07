Zielonogórzanie w dalszym ciągu mogą zostać wolontariuszami Szlachetnej Paczki. Aby wziąć udział w akcji należy mieć ukończone 18 lat i chęci do działania.

Zadaniem wolontariuszy jest niesienie pomocy rodzinom w potrzebie i przeprowadzanie wywiadów społecznych.

– Nadal mamy kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są na naszej stronie internetowej – mówi Joanna Dziedzic-Hryniewicz, lokalna koordynatorka Szlachetnej Paczki:

– W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia dotyczące rodzin, którym potrzebne jest wsparcie – informuje Joanna Dziedzic-Hryniewicz:

Tegoroczny Weekend Cudów odbędzie się w dniach 13-14 grudnia.