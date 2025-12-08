Mąka, cukier, makaron, konserwy – m.in taka żywność trafiła w ten weekend do koszy Caritas rozstawionych w marketach na terenie całej Polski. Zakończyła się tegoroczna odsłona zbiórki żywności „TAK, Pomagam!”.

Jak mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas diecezjalnej, podobnie jak w latach ubiegłych zielonogórzanie okazali się bardzo hojni, jednak na ostateczne wyniki zbiórki trzeba jeszcze poczekać:

Caritas diecezjalna przygotowuje również Wigilię dla osób w kryzysie bezdomności oraz samotnych. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 16 grudnia w świetlicy parafii pw. Ducha Świętego przy ulicy Bułgarskiej w Zielonej Górze. Początek o godzinie 17:00 – wieczerzę poprzedzi msza.

Sylwia Grzyb była gościem dzisiejszej audycji „Wokół Miasta” w Radiu Zielona Góra.