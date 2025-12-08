Jak otrzymać środki unijne na rozwój swojej działalności? – odpowiedź na to pytanie otrzymali dzisiaj uczestnicy spotkania na temat Funduszy Europejskich, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Zielonogórzanie mogli poznać kryteria oceny wniosków oraz dostępne projekty.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, m.in. harcerze i ratownicy wodni:

Jak mówi Justyna Ochędzan, prezeska Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Społecznych, środki unijne mogą wpłynąć na dynamiczne rozszerzenie działalności:

– W razie wątpliwości, Lubuszanie mogą skorzystać z pomocy przy tworzeniu wniosków – dodaje Justyna Ochędzan:

Co roku z dotacji unijnych unijnych korzystają setki organizacji, o czym wspomina Romuald Malinowski, prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych:

Informacje w sprawie środków unijnych zielonogórzanie mogą otrzymać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, działającym przy ul. Chrobrego.