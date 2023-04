Sharenting – bezrefleksyjne i nadmierne udostępnianie w internecie, szczególnie w social mediach wizerunku – czyli zdjęć i filmów, na których można rozpoznać dzieci

W Polsce zdjęciami dzieci dzieli ok 40% rodziców. Rocznie każdy z nich wrzuca do internetu średnio 72 zdjęcia i 24 filmy ze swoimi pociechami w rolach głównych. To dane sporządzone przez Akademię NASK z 2020 roku.

Rodzice współdzielą odpowiedzialność za swoje dzieci ze znajomymi w internecie, wyjaśnił w programie „Cyberbezpieczny” stały ekspert Grzegorz Boruszewski :

Wizerunek każdej osoby bez względu na wiek podlega ochronie prawnej. Kontekst umieszczenia zdjęcia dziecka przez rodzica nie umniejsza jego odpowiedzialności podkreśla Grzegorz Boruszewski:

Sharenting może prowadzić do cyberprzemocy, bo ze zdjęciem w internecie można zrobić wszystko, uczula nasz gość:

