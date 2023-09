Galeria Pro Arte w Zielonej Górze zaprasza na wyprzedaż dzieł sztuki zorganizowaną z okazji tegorocznego winobrania. – Proponujemy nieprawdopodobnie przystępne ceny jak na sztukę wysoką – zachęca Florentyna Bukowicz, kierownik galerii Pro Arte.

Lokalni artyści przygotowali prace specjalnie na potrzeby winobraniowej wyprzedaży w taki sposób, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jak zapewniają organizatorzy, ceny zostały obniżone, żeby w czasie święta wina zachęcić do głębszego obcowania ze sztuką. Do kupienia są obrazy, rzeźby, statuetki i wiele innych.

Część z nich możecie zobaczyć na naszych zdjęciach, ale i tak najlepiej podziwiać je na żywo w Galerii Pro Arte w Zielonej Górze codziennie w godzinach 12:00 – 20:00

