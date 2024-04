Pierwszy autobus elektryczny PILEA trafił już do zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. Po wykonaniu ostatnich formalności prawnych oraz rejestracji, pojazdy pojawią się na naszych ulicach i będą obsługiwać linie nr 6, 12 i 17.

10-metrowe autobusy mogą przewozić 76 pasażerów. Ich zaletą jest m.in. dłuższa wytrzymałość baterii.

– To rozwiązanie, które pozwoli nam zaoszczędzić wiele energii – podkreśla Robert Karwacki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze:

Łącznie zakupiono 5 autobusów marki PILEA. Mają one trafić do Zielonej Góry do końca kwietnia.