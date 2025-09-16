Budowa nowego komisariatu na os. Śląskim, remont budynku przy ul. Szarych Szeregów i obiektów przy ul. Strzeleckiej – to najbliższe plany inwestycyjne zielonogórskiej policji.

Na osiedlu Śląskim ulokuje się komisariat z osiedla Pomorskiego. W czerwcu miasto przekazało działkę na budowę nowego obiektu – mówił na antenie Radia Zielona Góra mł. insp. Tomasz Szuda, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze:

Modernizacji doczeka się też obiekt przy ul. Strzeleckiej. Po remoncie będzie pełnił funkcję szkoleniową:

W tym roku mają być zakupione jeszcze 4 radiowozy dla zielonogórskiej policji – 2 oznakowane i 2 nieoznakowane. Tomasz Szuda był gościem Rozmowy o 9.00.