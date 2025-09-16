Zbliża się tegoroczna edycja Bachanaliów Fantastycznych. Impreza po raz kolejny odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim przy al. Wojska Polskiego i potrwa od 19 do 21 września. Na miłośników książek i gier science-fiction będzie czekało mnóstwo atrakcji, m.in. prelekcje naukowe, sesje RPG i konkursy wiedzy.

Jak zapowiada Anna Gaczyńska, koordynatorka Bachanaliów Fantastycznych, impreza jest skierowana do wszystkich mieszkańców:

Podczas Bachanaliów z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje Anna Gaczyńska:

Do Zielonej Góry zjedzie się wielu autorów i twórców gatunków fantastycznych. Będzie okazja do rozmowy i wspólnej wymiany doświadczeń – mówi Rafał Bartos, koordynator ds. gości Bachanaliów Fantastycznych:

Na zielonogórzan i turystów będzie czekać kilka stref tematycznych:

Bachanalia Fantastyczne rozpoczną się w najbliższy piątek o godz. 15:00. Szczegółowy plan można znaleźć na stronie internetowej organizatora.