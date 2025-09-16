W sołectwach Drzonków i Racula pojawi się nowe oświetlenie. Na ponad kilometrowym odcinku drogi zostanie zamontowanych 38 lamp LED, które poprawią bezpieczeństwo spacerowiczów i kierowców. Inwestycja jest realizowana w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego.

Jak mówi Piotr Dubicki, kierownik Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta, nowe oświetlenie zostanie zainstalowane do końca bieżącego roku:

Dodatkowe lampy to inwestycja, której mieszkańcy oczekują od lat – dodaje Piotr Dubicki:

Czy instalacja dodatkowych lamp jest potrzebna? O to zapytaliśmy mieszkańców Drzonkowa:

Koszt inwestycji wynosi 188 tys. złotych.