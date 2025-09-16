Ponad 7 tysięcy złotych straciła mieszkanka Zielonej Góry, która chciała sprzedać dziecięcą kurtkę za pośrednictwem jednego z serwisów ogłoszeniowych.

Z kobietą skontaktował się rzekomy kupujący, który przesłał jej link do „bezpiecznej płatności”. Sprzedająca, przekonana że w ten sposób sfinalizuje transakcję, postępowała zgodnie z instrukcjami oszusta. W efekcie z jej konta zniknęły wszystkie oszczędności.

– Przestępcy podszywają się pod zainteresowanych klientów i wysyłają spreparowane linki do fałszywych stron. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić dorobek życia – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa zielonogórskiej policji:

Przestępcy coraz częściej wykorzystują naszą aktywność w sieci. Przejmują konta na portalach społecznościowych i podszywając się pod właścicieli, wysyłają znajomym prośby o szybką pożyczkę przez BLIK. Innym razem, udając klientów zainteresowanych zakupem, rozsyłają fałszywe linki do stron portali aukcyjnych. Często jednak sami ułatwiamy im zadanie – klikamy w podejrzane wiadomości i nie czytamy regulaminów. A to właśnie znajomość zasad korzystania z serwisów mogłaby nas uchronić przed utratą pieniędzy.