Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Placówka zaprasza w ten weekend na dwa ciekawe wydarzenia.
W sobotę odbędzie się wykład poświęcony architekturze winiarskiej, natomiast w niedzielę będzie można wybrać się na spacer szlakiem zielonogórskiego modernizmu.
Na sobotni wykład muzealnicy zapraszają o godzinie 12.00. O szczegółach tego wydarzenia mówi Leszek Kania, gospodarz instytucji:
Niedzielne spacer szlakiem zielonogórskiego modernizmu również rozpocznie się w samo południe:
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.