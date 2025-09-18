Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Placówka zaprasza w ten weekend na dwa ciekawe wydarzenia.

W sobotę odbędzie się wykład poświęcony architekturze winiarskiej, natomiast w niedzielę będzie można wybrać się na spacer szlakiem zielonogórskiego modernizmu.

Na sobotni wykład muzealnicy zapraszają o godzinie 12.00. O szczegółach tego wydarzenia mówi Leszek Kania, gospodarz instytucji:

Niedzielne spacer szlakiem zielonogórskiego modernizmu również rozpocznie się w samo południe:

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.