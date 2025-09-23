Zielona Góra czeka na ocenę wniosku o dofinansowaniu przebudowy deptaka. Przypomnijmy, od pomnika Bachusa w stronę Placu Bohaterów powstanie m.in. nowa nawierzchnia. Dokumentacja jest złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek przeszedł pierwszy etap oceny.

– Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na początku przyszłego roku będziemy szykować się do uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy – mówił w Radiu Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski:

W remontowanej części deptaka pojawią się nowe płyty chodnikowe. Starych nie można już wykorzystać – dodaje Marcin Pabierowski:

Przypomnijmy, zielonogórzanie zdecydowali, że nowa nawierzchnia deptaka będzie wykonana z granitu i tym samym nawiąże do kostki na ul. Żeromskiego. Deptak zostanie też połączony z Placem Teatralnym i zyska nowe zielone place. Zostanie również uporządkowana gospodarka wodami opadowymi – te zadania zrealizują zielonogórskie wodociągi.