Do Zielonej Góry wraca Festiwal Podróżniczy „Zielone Globy”. Spotkanie pasjonatów podróży z globtroterami z całego kraju odbędzie się w najbliższą sobotę (27 września 2025) w Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczym. Podróżnicy, podczas 40-minutowych prelekcji, opowiedzą o swoich wyprawach. Doradzą też, jak się do nich przygotować.

– To piąta edycja imprezy – mówi kierownik Centrum Przyrodniczego dr Krystyna Walińska. W ciągu jednego dnia mieszkańcy odwiedzą m.in. Europę, Japonię, Afrykę i zdobędą najwyższe szczyty świata:

Podróżnicy przemierzają świat różnymi środkami transportu – konno hulajnogą, czy kajakiem. Podczas sobotniego wydarzenia z mieszkańcami spotka się też himalaista Szymon Jaskuła:

Aby uczestniczyć w spotkaniach z podróżnikami trzeba zaopatrzyć się w wejściówki. Na końcu uczestnicy wybiorą najciekawszą prelekcję, a prelegent dostanie statuetkę Zielonego Globu. Dopełnieniem wydarzenia będzie wystawa zdjęć podróżniczych „Na szlakach Globu”. W holu Centrum Przyrodniczego staną też stanowiska o atrakcjach regionu lubuskiego. Festiwal „Zielone Globy” zacznie się o 14.00 i potrwa do 19.00.