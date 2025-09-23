Warsztaty z graffiti, spotkania muzyczne, plastyczne czy dotyczące wykorzystania miejskiej przestrzeni – to niektóre aktywności, jakie proponuje młodym ludziom zielonogórski Urban Lab. Działania adresowane są do uczestników w wieku 13-35 lat. Młodzież spotyka się w siedzibie przy pl. Matejki 2B.

– Stwarzamy przestrzeń, do której można przyjść codziennie – mówiła na antenie Radia Zielona Góra Agata Bazydło, koordynatorka projektu „Urban Lab – miasto dla młodych”:

Ekopiknik w Dolinie Gęśnika odbędzie się sobotę, 27 września, od 15.00 do 18.00.

Aspekt edukacyjny będzie miał także spacer badawczy pod tytułem „Czy pod Zieloną Górą płynie rzeka? Przechadzka odbędzie się 29 września po południu. W ramach działań i zagospodarowania wód opadowych powstaną też ogrody deszczowe – dodawała Agata Bazydło:

Poniedziałkowy spacer badawczy rozpocznie się o godzinie 17.00 przy siedzibie Urban Lab. Agata Bazydło była gościem Rozmowy o 9.00.