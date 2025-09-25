Przedstawiciele zielonogórskiego Urban Lab wymieniali doświadczenia w Helsinkach. Spotkali się tam reprezentanci projektu z całej Polski.

– Podczas wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 16 – 19 września, nawiązywaliśmy nowe kontakty i podpatrywaliśmy m.in. rozwiązania wdrażane przez Finów – mówi Agata Bazydło, koordynatorka projektu „Urban Lab – miasto dla młodych”.

Jako przykład podała politykę mieszkaniową:

W projekcie Urban Lab bierze udział 8 polskich miast, m.in. Szczecin, Bydgoszcz, Toruń i Opole. – Podczas wizyty w Finlandii mogliśmy podpatrywać miejscowe rozwiązania, ale na co dzień również jesteśmy w kontakcie – dodaje Agata Bazydło:

Projekt „Urban Lab – Miasto dla Młodych” ma na celu aktywizację i zaangażowanie młodych mieszkańców w wieku do 35 lat w życie miast, poprawę jakości ich życia oraz wspieranie rozwiązań, które odpowiadają na ich potrzeby. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.