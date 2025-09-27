W Zielonej Górze powstanie pierwszy w regionie nowoczesny szpital uniwersytecki dla dzieci i młodzieży z problemami psychiatrycznymi i neurologicznymi. Placówka ma być gotowa w połowie 2029 roku.

Za inwestycję odpowiada Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, które otrzyma od Ministerstwa Zdrowia prawie 50 mln zł na budowę szpitala. Lecznica powstanie przy ul. Wyspiańskiego, na działce należącej do Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przypomnijmy, 19 września doszło do podpisania deklaracji współpracy między: marszałkiem województwa, prezydentem Zielonej Góry oraz rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie budowy nowoczesnej jednostki medycznej.

Jak mówił dziś w audycji „Sobota po 9.00” Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta Zielonej Góry, wspólne działanie wpłynie korzystanie na rozwój całego regionu:

Jacek Frątczak, radny Koalicji Obywatelskiej, a także przewodniczący ratuszowej komisji ds. kultury i sportu, podkreślał, że budowa szpitala będzie prowadzona z troską o zachowanie zieleni znajdującej się przy ul. Wyspiańskiego:

Zdaniem Roberta Górskiego, szefa klubu radnych Zielona Razem, to przedsięwzięcie, które pokazuje, że można działać wspólnie ponad politycznymi podziałami:

Uniwersytecki szpital powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zapis całej audycji „Sobota po 9.00” dostępny jest na www.rzg.pl.