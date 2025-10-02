Ponad 10 tysięcy studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego zainaugurowało nowy rok akademicki. Wielu z nich dojeżdża na uczelnie samochodami lub pociągiem.

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze przypomina, że po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, każdy przejazd autobusem jest bezpłatny.

– Z oferty mogą korzystać studenci ze wszystkich uczelni – podkreśla Jacek Newelski, kierownik działu przewozów MZK:

– Zauważyliśmy, że wielu młodych ludzi korzysta z komunikacji miejskiej – przyznaje Jacek Newelski:

Więcej informacji oraz aktualny rozkład jazdy autobusów, można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji.