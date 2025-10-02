Ponad 10 tysięcy studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego zainaugurowało nowy rok akademicki. Wielu z nich dojeżdża na uczelnie samochodami lub pociągiem.
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze przypomina, że po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, każdy przejazd autobusem jest bezpłatny.
– Z oferty mogą korzystać studenci ze wszystkich uczelni – podkreśla Jacek Newelski, kierownik działu przewozów MZK:
– Zauważyliśmy, że wielu młodych ludzi korzysta z komunikacji miejskiej – przyznaje Jacek Newelski:
Więcej informacji oraz aktualny rozkład jazdy autobusów, można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Polecamy
Inauguracja roku akademickiego na UZ
Dziś początek roku akademickiego 2025/2026. Tym samym Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna swój 25. rok działalności. Przed uroczystą inauguracją przedstawiciele władz uczelni i...Czytaj więcejDetails