Do końca roku ma się zakończyć remont akademika „Vicewersal” przy al. Wojska Polskiego. Uniwersytet Zielonogórski planuje, że studenci będą już mieszkać w obiekcie w semestrze letnim.

– Remont się przeciągnął – przyznaje rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski. W nowym budynku będzie nieco ponad 130 miejsc. Do tego siłownia, strefa ciszy oraz Centrum Kultury Studenckiej z klubem „Gęba”:

Zainteresowanie młodych ludzi akademikami jest spore. Na ten moment prawie wszystkie miejsca w siedmiu obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego są zajęte – podkreśla prof. Wojciech Strzyżewski:

Prof. Wojciech Strzyżewski był gościem Rozmowy o 9.00.