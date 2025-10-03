Piotr Gawara został nowym przewodniczącym Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wczoraj w siedzibie zarządu obyły się wybory.

W głosowaniu wzięło udział 94 członków organizacji, spośród których, aż 91 osób poparło kandydaturę późniejszego zwycięzcy. Zmiany były konieczne po rezygnacji Janusza Jasińskiego, który przez 18 lat pełnił funkcję przewodniczącego.

– Z uśmiechem i radością chcemy realizować nasz nowy projekt – mówi Piotr Gawara, przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej:

– Jestem dobrze przygotowany do pełnienia swojej funkcji – deklaruje Piotr Gawara:

Joanna Zielińska, dyrektor Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, przyznaje, że członkowie organizacji są gotowi na kolejne wyzwania:

W zarządzie OPZL zasiada 15 osób. To przedstawiciele wielu branż w naszym regionie. Kadencja nowego przewodniczącego będzie trwała do 2028 roku.