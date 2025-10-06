Przejechał XIX-wiecznym bicyklem wokół całej Polski, aby zebrać pieniądze dla chorej córki – zielonogórzanin Łukasz Jęcz wrócił ze swojej wyprawy. Rowerzysta wystartował spod jednostki strażackiej 8 września, łącznie podróż trwała 28 dni.

W tym czasie strażak promował zbiórkę dla swojej córki, która cierpi na niezwykle rzadką chorobę genetyczną.

– Efekt przerósł nasze oczekiwania – mówi Łukasz Jęcz:

Łukasz Jęcz przyznaje, że trasa sprawiała mu wiele trudności, jednak motywacja była najważniejsza:

– Na trasie spotkało mnie wiele dobra – podkreśla Łukasz Jęcz:

Łącznie podczas wyprawy Łukasz Jęcz pokonał około 2700 kilometrów.

Zbiórkę nadal można wesprzeć internetowo, na portalu siepomaga.pl