Czy zielonogórscy uczniowie będą chodzić na lekcje z edukacji zdrowotnej? Do 25 września rodzice mieli czas, aby zdecydować o udziale swoich dzieci w tych zajęciach.

Jak powiedział dziś w Radiu Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski, w szkołach podstawowych frekwencja wynosi około 45 procent, natomiast w szkołach średnich – chętnych jest znacznie mniej:

Zdaniem prezydenta, niskie zainteresowanie udziałem w lekcjach wynika z faktu, że przedmiot jest nieobowiązkowy, choć – jak podkreśla – edukacja zdrowotna jest bardzo potrzebna:

Prezydent Marcin Pabierowski był dzisiaj gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra.