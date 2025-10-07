Początek października to dobry moment na sprawdzenie stanu technicznego swojego pojazdu. W trakcie jesiennych warunków, kierowcy muszą pamiętać o dobrych oponach, odpowiednim ustawieniu świateł oraz dokładnym myciu przedniej szyby.

Podinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, informuje, że mundurowi wkrótce rozpoczną swoje działania edukacyjne:

Na terenie całego kraju coraz częściej występują opady deszczu oraz zamglenia, a z drzew zaczynają opadać liście. Pogarszające warunki wymagają większej koncentracji u kierujących – zaznacza Katarzyna Świerkowska-Teska:

Zdaniem Andrzeja Augustowskiego, doradcy serwisowego, przegląd samochodu może uratować nasze życie:

Zielonogórska policja przypomina także o noszeniu odblasków przez pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg.