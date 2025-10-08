„Edukacja na rzecz kolei: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – to tytuł konferencji popularnonaukowej, która rozpoczęła się dzisiaj w Zielonej Górze. Podczas prelekcji i dyskusji uczestnicy poruszają kwestie związane z rozwojem kolejnictwa oraz rolą transportu kolejowego w Polsce. Wydarzenie zorganizował Zespół Szkół w Czerwieńsku.

W konferencji biorą udział naukowcy, samorządowcy pracownicy kolei oraz uczniowie technikum w Czerwieńsku. Jak mówi dr Przemysław Góralczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwieńsku, placówka od lat kształci m.in. przyszłych maszynistów:

Zdaniem Mirosława Skubiszyńskiego, dyrektora PKP PLK w Zielonej Górze, polskie koleje cały czas intensywnie się rozwijają:

Jednym z uczestników konferencji jest Wojciech Świeciński, uczeń technikum w Czerwieńsku, który swoją przyszłość wiąże z koleją:

Czerwieńsk jest swego rodzaju centrum kształcenia uczniów do przyszłej pracy na kolei – mówi Agata Olejniczak, burmistrz Czerwieńska:

Konferencja potrwa do czwartku.