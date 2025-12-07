Zielonogórscy biegacze ponownie będą mogli spróbować swoich sił. Przed nami wydarzenie Kampus Run. To coroczna impreza organizowana przez AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W biegu mogą wziąć udział zarówno pracownicy i studenci uczelni, jak i pozostali pełnoletni mieszkańcy. Organizatorzy przygotowują trasę o długości 2 kilometrów, która będzie znajdować się na Kampusie B przy ul. Wojska Polskiego.
– Jesteśmy przekonani, że każdy bezproblemowo ukończy bieg – mówi Dawid Piechowiak, dyrektor AZS UZ:
– Warto promować sport i aktywny tryb życia. To będzie ciekawa zabawa – dodaje Dawid Piechowiak:
Bieg Kampus Run odbędzie się 9 grudnia. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Polecamy
Młodzi zielonogórzanie tworzą aplikację dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby niedowidzące otrzymały wsparcie od zielonogórskich studentów - za nami pierwsze testy aplikacji "Wsiadam". Projekt ma na celu wsparcie osób z...Czytaj więcejDetails