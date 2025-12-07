Zielonogórscy biegacze ponownie będą mogli spróbować swoich sił. Przed nami wydarzenie Kampus Run. To coroczna impreza organizowana przez AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W biegu mogą wziąć udział zarówno pracownicy i studenci uczelni, jak i pozostali pełnoletni mieszkańcy. Organizatorzy przygotowują trasę o długości 2 kilometrów, która będzie znajdować się na Kampusie B przy ul. Wojska Polskiego.

– Jesteśmy przekonani, że każdy bezproblemowo ukończy bieg – mówi Dawid Piechowiak, dyrektor AZS UZ:

– Warto promować sport i aktywny tryb życia. To będzie ciekawa zabawa – dodaje Dawid Piechowiak:

Bieg Kampus Run odbędzie się 9 grudnia. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Uniwersytetu Zielonogórskiego.