Osoby niedowidzące otrzymały wsparcie od zielonogórskich studentów – za nami pierwsze testy aplikacji „Wsiadam”. Projekt ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, podczas korzystania z transportu publicznego.

W sobotnie popołudnie odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano pierwszą wersję aplikacji i zainstalowano ją na telefony. Program umożliwia m.in. nawigowanie do najbliższego przystanku autobusowego, a także informowanie kierowcy o tym, że do pojazdu chce wsiąść osoba niepełnosprawna.

– To dla nas duże ułatwienie – podkreślają uczestnicy spotkania:

O szczegółach aplikacji opowiada Dariusz Wojciechowski, prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Zielonej Górze:

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymaną pomoc – dodaje Dariusz Wojciechowski:

– Zależy nam na tym, aby wprowadzić jak najwięcej przydatnych funkcji – zaznacza Dawid Frontczak, współtwórca aplikacji: „Wsiadam”:

Dawid Frontczak przyznaje, że dzięki testowej wersji aplikacji, twórcy mogą zdobyć cenne informacje od użytkowników i wprowadzić niezbędne poprawki:

Projekt jest realizowany przez dwójkę zielonogórskich studentów Dawida Frontczaka, Marcina Tyszera i nauczyciela akademickiego Mateusza Popławskiego, we współpracy z Fundacją Oczywiste. Pełna wersja aplikacji ma być dostępna w pierwszym kwartale przyszłego roku.