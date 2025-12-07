Osoby niedowidzące otrzymały wsparcie od zielonogórskich studentów – za nami pierwsze testy aplikacji „Wsiadam”. Projekt ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, podczas korzystania z transportu publicznego.
W sobotnie popołudnie odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano pierwszą wersję aplikacji i zainstalowano ją na telefony. Program umożliwia m.in. nawigowanie do najbliższego przystanku autobusowego, a także informowanie kierowcy o tym, że do pojazdu chce wsiąść osoba niepełnosprawna.
– To dla nas duże ułatwienie – podkreślają uczestnicy spotkania:
O szczegółach aplikacji opowiada Dariusz Wojciechowski, prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Zielonej Górze:
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymaną pomoc – dodaje Dariusz Wojciechowski:
– Zależy nam na tym, aby wprowadzić jak najwięcej przydatnych funkcji – zaznacza Dawid Frontczak, współtwórca aplikacji: „Wsiadam”:
Dawid Frontczak przyznaje, że dzięki testowej wersji aplikacji, twórcy mogą zdobyć cenne informacje od użytkowników i wprowadzić niezbędne poprawki:
Projekt jest realizowany przez dwójkę zielonogórskich studentów Dawida Frontczaka, Marcina Tyszera i nauczyciela akademickiego Mateusza Popławskiego, we współpracy z Fundacją Oczywiste. Pełna wersja aplikacji ma być dostępna w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Polecamy
Dzień osób z niepełnosprawnościami w liczbach
Około 17% zielonogórzan ma orzeczenie o niepełnosprawności - takie dane podał dzisiaj Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Do najczęściej występujących...Czytaj więcejDetails