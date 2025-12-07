Mieszkańcy ponownie będą mogli podziwiać wystawę szopek bożonarodzeniowych. Do Zielonej Góry zostanie sprowadzonych około 70 dzieł, przedstawiających miejsce narodzin Jezusa.
W tym roku będzie można je oglądać nie tylko w parafii pw. Św. Ducha, ale również w parafii pw. Św. Franciszka oraz w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
– To będzie wyjątkowo duża ekspozycja. Przyjadą do nas szopki ze wszystkich kontynentów – informuje Sławomir Ronowicz, prezes Stowarzyszenia Pro Cultura et Musica, organizator wystawy:
Wernisaż wystawy odbędzie się 12 grudnia o godzinie 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wystawa szopek będzie dostępna do 1 lutego.
