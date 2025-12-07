Odwiedzaj wyznaczone punkty i poznawaj historię winiarstwa – mieszkańcy mogą już brać udział w nowej grze terenowej. Aby wziąć udział w zabawie, należy zapoznać się z ulotką dostępną w informacji turystycznej lub pobrać bezpłatną aplikacją mobilną Questy – Wyprawy Odkrywców.

Zadaniem uczestników jest rozwiązywanie łamigłówek i odnalezienie kilkunastu punktów znajdujących się w centrum Zielonej Góry.

– To ciekawy sposób na zapoznawanie się z historią danego miasta – podkreślają pierwsi gracze:

O szczegółach zabawy opowiada Krzysztof Szustka, koordynator krajowy aplikacji Questy:

Gra terenowa powstała dzięki aplikacji Questy we współpracy z Visit Zielona Góra. Podobne zabawy znajdziecie w wielu miastach na terenie naszego kraju. Łącznie dla użytkowników przygotowano 1200 tras.