Wchodzenie w nieznane linki, odpowiadanie na wiadomości SMS czy oddawanie pieniędzy obcym ludziom – to tylko niektóre z błędów, które popełniają lubuscy seniorzy.

Aby temu zapobiec, służby mundurowe zorganizowały spotkanie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie odbyło się w Zielonej Górze i miało na celu uświadomienie starszym ludziom, w jaki sposób prawidłowo korzystać z telefonów i komputerów.

Zapytaliśmy seniorów, jak bronią się przed oszustami:

– Każdy z nas powinien umieć reagować na niepokojące sygnały – zaznacza mł. insp. Artur Chorąży, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

– W sieci zawsze musimy być ostrożni i czujni – przestrzega mł.insp. Artur Chorąży:

Podczas spotkania seniorzy mieli również okazję do wysłuchania kilku wykładów oraz rozmowy ze strażakami, którzy zaprezentowali w jaki sposób działają czujniki dymu, czadu i gazu.