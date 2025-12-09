Wchodzenie w nieznane linki, odpowiadanie na wiadomości SMS czy oddawanie pieniędzy obcym ludziom – to tylko niektóre z błędów, które popełniają lubuscy seniorzy.
Aby temu zapobiec, służby mundurowe zorganizowały spotkanie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie odbyło się w Zielonej Górze i miało na celu uświadomienie starszym ludziom, w jaki sposób prawidłowo korzystać z telefonów i komputerów.
Zapytaliśmy seniorów, jak bronią się przed oszustami:
– Każdy z nas powinien umieć reagować na niepokojące sygnały – zaznacza mł. insp. Artur Chorąży, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:
– W sieci zawsze musimy być ostrożni i czujni – przestrzega mł.insp. Artur Chorąży:
Podczas spotkania seniorzy mieli również okazję do wysłuchania kilku wykładów oraz rozmowy ze strażakami, którzy zaprezentowali w jaki sposób działają czujniki dymu, czadu i gazu.
