10 grup teatralnych z zielonogórskich szkół i placówek artystycznych zaprezentowało swoją interpretację jasełek. Za nami 36. Spotkanie Grup Kolędniczych i Jasełkowych.
W tym roku, ze względu na trwający remont w siedzibie ZOKu, młodzi aktorzy występowali na scenie w Domu Harcerza. Zespoły przygotowały krótki występ artystyczny, nawiązujący do świąt Bożego Narodzenia.
Zapytaliśmy uczestników, jakie interpretacje jasełek przygotowali na tegoroczny przegląd:
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, kierownik Działu Edukacji Kultury w ZOK, przyznaje, że przegląd jasełek ma być przede wszystkim dobrą zabawą i wprowadzeniem w świąteczny klimat:
– Staramy się przedstawiać jasełka zgodne z tradycją – mówi Alicja Niewiadomska, opiekunka grupy teatralnej w Domu Harcerza:
– W tym roku stworzyliśmy nietypową historię – przyznaje Ewa Pogorzelska, instruktor teatru w Zespole Szkół Katolickich w Zielonej Górze:
Spotkanie Grup Kolędniczych i Jasełkowych organizowane jest przez Zielonogórski Ośrodek Kultury.
