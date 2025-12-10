„Pogańskie korzenie Bożego Narodzenia” – to tytuł spotkania, które odbędzie się w piątek, 12 grudnia, w Sali Szeptów. Zielonogórzanie będą mieli okazję poznać elementy grudniowych świąt, które chrześcijanie przejęli od wierzeń przodków, m.in. od Słowian.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00. Wstęp jest wolny, organizatorzy przewidzieli dla uczestników darmowe ciepłe napoje.