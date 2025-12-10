Trwa nabór do klubu seniora w Drzonkowie oraz do jego filii – w Kiełpinie i Suchej. Swoje zgłoszenie mogą przesłać wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Łącznie przygotowane są miejsca dla 50 emerytów.

Kluby seniora przewidują dla zielonogórzan różnego rodzaju aktywności sportowe i integracyjne, o czym wspomina Sylwia Staszkowian, kierownik klubu Senior + w Drzonkowie:

Zgłoszenia należy przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który odpowiada za rekrutację – dodaje Sylwia Staszkowian:

Dodajmy, że w Zielonej Górze funkcjonuje kilka domów seniora, m.in. na os. Pomorskim oraz w Starym Kisielinie.