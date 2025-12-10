Od kilku tygodni w podzielonogórskim Droszkowie działa Koło Gospodarzy Wiejskich MEN – to pierwsza taka inicjatywa w województwie lubuskim.

Pomysłodawcy zamierzają m.in. edukować dzieci i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa. O planach w Radiu Zielona Góra mówili prezes koła Tomasz Kunc oraz jego zastępca Grzegorz Żarczyński:

Na ten moment w Kole Gospodarzy Wiejskich MEN w Droszkowie aktywnie działa 11 osób. Pomysłodawcy mają nadzieję, że z czasem grono chętnych jeszcze się powiększy.