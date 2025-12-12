Stoisko z grillem, koło fortuny oraz koncert w wykonaniu najmłodszych uczniów – to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowano w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Mieszkańcy mogą wziąć udział we wspólnej zabawie i wspomóc zbiórkę pieniędzy na rzecz Laury Wolniewicz, chorującej na zespół Retta.

– Warto angażować się w akcje charytatywne – przekonują uczestnicy jarmarku:

Jarmark Bożonarodzeniowy przy RCAK-u zakończy się o godzinie 20.00. Wydarzenie jest organizowane przez Lubuskie Europejskie Liceum Ogólnokształcące.