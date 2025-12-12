Najmniejsza mieści się w łyżeczce, natomiast największa ma około 2,5 metra wysokości – mowa o szopkach krakowskich, które zaprezentowano w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Od piątku mieszkańcy mogą podziwiać 35 szopek bożonarodzeniowych, ze wszystkich kontynentów.

Ponadto wystawy zostały utworzone również w parafii pw. Św. Ducha oraz w parafii pw. Św. Franciszka.

– To wyjątkowe dzieła – podkreślają uczestnicy piątkowego wernisażu:

– Każda z prac robi niesamowite wrażenie – zaznacza Sławomir Ronowicz, prezes Stowarzyszenia Pro Cultura et Musica, organizator wystawy:

O tradycji i znaczeniu szopek opowiada Marek Markowski, kolekcjoner i twórca szopek krakowskich:

Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, przyznaje, że w historii placówki nigdy nie było podobnej wystawy:

Wystawa szopek będzie dostępna do 1 lutego.