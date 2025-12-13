We wtorek, 16 grudnia, sesja budżetowa zielonogórskiej Rady Miasta. To jedno z najważniejszych spotkań w roku – mówili dzisiaj goście Radia Zielona Góra. Wydatki Zielonej Góry w 2026 roku mają wynieść ponad miliard 700 milionów złotych, a dochody ponad 1,5 miliarda. Na inwestycje zaplanowano ponad 300 milionów złotych.

Budżet jest rozwojowy, nie tylko w kwestii inwestycji, ale i zadań miękkich – ocenia Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Ważne są pieniądze na inwestycje, to m.in. obwodnica zachodnia i trasa aglomeracyjna – zaznaczał Filip Gryko z klubu Zielona Razem:

Grzegorz Maćkowiak z Prawa i Sprawiedliwości wskazywał m.in. na wyliczenia dotyczące deficytu Zielonej Góry. – W zeszłym budżecie wyliczenia początkowe były na kwotę 195 milionów złotych, teraz jest on wyższy, na poziomie 214 milionów – mówił:

Adam Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej przypominał, że do budżetu miasta wpisywane są kwoty środków zewnętrznych, które już zostały przyznane:

Nasi goście rozmawiali w audycji „Sobota po 9”. Wtorkowa sesja budżetowa rozpocznie się o 9.00 w ratuszu.