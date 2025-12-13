Żywność, artykuły chemiczne oraz sprzęt elektroniczny – między innymi takie prezenty od zielonogórzan otrzymają osoby potrzebujące w ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Od wczesnych godzin porannych w „Ekonomiku” trwa akcja „Weekend Cudów”, gdzie odbywa się segregacja podarunków, a także ich rozwożenie.

W tym roku wsparcie otrzymają 53 rodziny z Zielonej Góry. Tradycyjnie w akcję zaangażowało się kilkuset wolontariuszy oraz zielonogórscy strażacy.

– Mieszkańcy potrzebują wielu różnych rzeczy – mówi Joanna Dziedzic-Hryniewicz, koordynatorka Szlachetnej Paczki w województwie lubuskim:

Monika Szymanek jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki od 13 lat. Jej zdaniem, to wyjątkowa akcja, która jednoczy wszystkich mieszkańców:

W pomoc włączyli się również pracownicy Radia Zielona Góra. O szczegółach redaktor naczelny Kamil Hypki:

Jedną z darczyńców była Beata Beling, która podkreśla, że paczkę stworzyła wraz z liczną grupą znajomych:

W tym roku, na terenie całego kraju, Szlachetną Paczkę otrzyma około 20 tysięcy rodzin.