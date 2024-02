Nasi słuchacze chętnie dzielą się z nami wszelkimi informacjami i komentarzami. Czasem dzięki Wam mamy szybki dostęp do zdarzeń, czasem uchylacie rąbka tajemnicy swojego prywatnego życia. Dziś przygotowaliśmy galerię z Waszymi kotkami. Trzeba przyznać, że to niezłe ziółka. Kot Pana Macieja jest pedantycznym czyściochem, dlatego często robi przegląd pralce. Ulubioną zabawą kota Pani Lidki są konstrukcje z Lego. Kot Pani Madzi to słodziak – trzyma w łapie kontrakt z koncernem cukrowym, zaś kot Pani Małgorzaty zawsze, kiedy narozrabia udaje anioła. Byście jeszcze lepiej mogli sprawować opiekę nad czworonożnymi przyjaciółmi piszemy o kilku mitach, które niestety wciąż pokutują w świadomości wielu.

Mówi się, że to pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, jednak wielbicieli kotów – którym właściciele zakładają konta w serwisach społecznościowych – nie brakuje.

To, że ludzie maja swoje konta na Instagramie nikogo nie dziwi. Zdziwić mogłoby to, że swoje profile na tym serwisie maja też koty. Ich zdjęcia cieszą się niezwykłym powodzeniem. Jednym ze sławnych kotów jest Choupette Lagerfeld, kotka dyktatora mody Karla Lagerfelda. Zdjęcia kociaka na Instagramie obserwuje ponad 79 tys. użytkowników serwisu. Zdjęciami z kotem w sieci chwali się też Natalia Siwiec. Niejednokrotnie hitami internetu są też filmiki ukazujące koty przeciągające się, goniące za zabawką czy uciekająca myszką.

My przedstawiamy w galerii zdjęć Wasze własne koty. Trzeba przyznać, że są niezwykle urocze.

Koty naszych słuchaczy/Fot. Prywatne archiwa właścicieli 1 z 48 - +

Koty są też inspiracja dla wielu artystów i twórców sztuki. Któż nie zna „Przygód kota Filemona” czy piosenki „Wlazł kotek na płotek”. Jest też film amerykańskiej produkcji „Kotka na blaszanym dachu” oparty na sztuce Tennessee Williamsa czy spektakl „Kiedy kota nie ma” w warszawskim Teatrze Capitol.

5 mitów o opiece nad zwierzakami, w które ich opiekunowie powinni przestać wierzyć w 2024 roku

Mimo że wielu właścicieli kotów i psów uważa je za członków swojej rodziny, to wciąż wierzą oni w kilka mitów na temat opieki nad pupilami. Na przykład to, że koty wolą być same, psy można nauczyć spędzania całych dni w samotności oraz inne niekonstruktywne przekonania powinny zostać wyplenione, aby mieć pewność, że zwierzak otrzymuje właściwą opiekę.

Mając pod swoją opieką zwierzaka powinniśmy wziąć pod uwagę pięć mitów, które mogą być szkodliwe dla samopoczucia zwierzaka.

Mit numer 1: zostawienie zwierzaka ze znajomą osobą jest lepsze niż z opiekunem.

Planując opiekę nad zwierzakiem podczas wyjazdu na wakacje, „rodzice” pupili często mylnie wierzą, że członek rodziny lub przyjaciel będzie wiedział, jak się nim zaopiekować. Są jednak sytuacje, w których profesjonalny opiekun mieszkający w pobliżu jest lepszym rozwiązaniem dla zwierzęcia.

– Członkowie rodziny lub znajomi nie zawsze wiedzą, jak właściwie opiekować się danym zwierzakiem – mogą dawać mu za dużo smakołyków lub karmy, do której zwierzę nie jest przyzwyczajone. Mogą też zakładać, że zwierzę będzie zachowywać się dokładnie tak, jak przy swoim właścicielu, ale zwykle tak nie jest – zwierzę może odczuwać lęk separacyjny, szczekać i oznaczać terytorium bardziej niż zwykle lub chować się

– mówi Dawid Celencewicz, współzałożyciel i szef Boop, aplikacji, która łączy właścicieli z opiekunami zwierząt w celu krótkoterminowej opieki nad zwierzętami.

Doświadczony opiekun zwierząt może zaoferować bardziej profesjonalną opiekę, ponieważ jest to jego praca, za którą otrzymuje wynagrodzenie, a przebywanie ze zwierzęciem jest jego pasją. Osoby zajmujące się opieką nad zwierzętami, takie jak te działające w Boop, które niedawno rozpoczęły działalność w Polsce, przestrzegają dokładnej rutyny karmienia i szkolenia wprowadzonej przez właściciela, podają niezbędne leki i mają doświadczenie w opiece nad zestresowanym i niespokojnym zwierzęciem.

Mit numer 2: koty mogą być pozostawione same przez dłuższy czas.

Wbrew przekonaniu, że koty wolą być pozostawione same sobie, w rzeczywistości przywiązują się one do swoich właścicieli i odczuwają niepokój, gdy ci je opuszczają. Kot nie powinien pozostawać sam dłużej niż 24 godziny, gdyż przedłużająca się nieobecność właścicieli może wywołać u niego problemy behawioralne – nie korzysta z kuwety, miauczy więcej niż zwykle, psoci z nudów lub niepokoju.

Właściciele kotów, zachęceni tym mitem, często zostawiają kota z miską karmy na cały okres swojej nieobecności. Tymczasem karma powinna być uzupełniana co 24 godziny, ponieważ utrzymanie rutyny karmienia jest korzystne dla kotów. Pozwala to uniknąć przejadania się i pomaga zwierzęciu rozwinąć zdrowe nawyki żywieniowe.

Koty również źle czują się w obcym otoczeniu, dlatego podczas nieobecności właściciela opiekunka powinna przychodzić do domu, czyścić kuwetę, pobawić się z kotem i upewnić się, że nie wykazuje on żadnych oznak choroby lub urazu. Należy jednak starannie wybrać opiekuna, najlepiej takiego, który nie ma dzieci. Koty nie lubią dzieci, ponieważ są one nieprzewidywalne, mają różne zapachy i wydają głośne dźwięki, które mogą sprawić, że kot będzie jeszcze bardziej niespokojny.

Mit numer 3: pupila można nauczyć zostawania samemu w domu.

Zostawianie zwierzaka samego na czas pracy może być nieuniknione, jednak nie oznacza to, że zwierzę uczy się być samo przez wiele godzin. Psy szczególnie wymagają więcej uwagi w ciągu dnia.

– Nasi pupile wymagają rutyny, ponieważ pozwala im ona przewidywać wydarzenia. Regularne karmienie, spacery i czas na zabawę sprawiają, że czują się bezpiecznie i komfortowo. Spójność w porach karmienia zapobiega również problemom z trawieniem. Dlatego właśnie nauczenie ich pozostawania samemu przez cały dzień nie powinno być dla rodziców zwierząt celem na 2024 rok

– twierdzi Dawid Celencewicz.

Znalezienie opiekuna, który mógłby wyjść z psem na spacer i pobawić się z nim trochę, może zmniejszyć problemy behawioralne zwierzęcia i sprawić, że będzie ono zdrowe i szczęśliwe. Obecnie wiele osób oferuje usługi wyprowadzania psów w polskiej wersji Boop.

Mit numer 4: rasy psów, które nie są aktywne, nie potrzebują dużo ruchu.

W zależności od rasy, psy potrzebują co najmniej 30 minut ćwiczeń dziennie. Wprawdzie rasy pracujące, takie jak border collie, owczarek belgijski malinois i inne, wymagają większego wysiłku fizycznego, to przekonanie, że mniej aktywne psy nie potrzebują tak dużo spacerów lub zabawy jest kolejnym mitem, który powinien zostać obalony.

W celu stworzenia głębszej więzi z psem, właściciel nie może pominąć zapewnienia mu odpowiedniego spaceru lub ćwiczeń. Pies musi mieć możliwość rozładowania nadmiaru energii poprzez sport, gry lub po prostu spacery po parku. Niektóre psy mogą być bardzo zamknięte i przygnębione, gdy brakuje im stymulacji umysłowej i fizycznej. Ponadto dużo ruchu i czasu spędzonego z psem może odwrócić jego uwagę od niszczenia rzeczy lub mebli.

Mit numer 5: zwierzaki mogą przebywać w otoczeniu wielu obcych im ludzi.

Nie wszystkie pupile lubią przebywać pośród nowych ludzi, a zabieranie ich na imprezy lub zapraszanie do siebie tłumów może podnieść ich poziom lęku. Wyszukanie w aplikacji profesjonalnego opiekuna, który mógłby zająć się psem przez kilka godzin i zapewnić mu spokój, może być dla niego bardziej korzystne niż narażanie go na kontakt z wieloma różnymi osobami i głośnymi dźwiękami.

– Czasem właściciele nie mają obiektywnego poglądu na swoją opiekę nad zwierzakiem, dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Specjalista może opracować rutynę, która będzie odpowiednia dla zwierzaka i właściciela, dać wgląd w kwestie behawioralne i podzielić się historiami o tym, jak inni właściciele radzili sobie z tymi samymi problemami – mówi Dawid Celencewicz. – Przekonanie, że zwierzęciu właściwą pielęgnację może zapewnić tylko jego właściciel, jest tak naprawdę głównym mitem, który należy raz na zawsze obalić.

Informacje o Boop

Boop to startup, dzięki któremu powstała społeczność właścicieli i opiekunów zwierząt domowych, która liczy obecnie ponad 30000 członków na Litwie i stopniowo rozwija się w Polsce. Aplikacja Boop zapewnia wygodny sposób na znalezienie tymczasowych, niezawodnych miejsc pobytu dla zwierząt, w których poczują się one jak w domu, i na zarezerwowanie różnych specjalistycznych usług związanych z troską o zwierzęta. Aplikacja wypełnia unikalną niszę w branży opieki nad zwierzętami, zapewniając kompleksową, innowacyjną, a przede wszystkim bezpieczną platformę, która rozwiązuje określone wyzwania z tą opieką związane.