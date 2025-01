Hanna, Zofia, Nikodem i Jan – to najpopularniejsze imiona nadawane w ubiegłym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze. W 2024 roku w placówce zarejestrowano 1547 narodzin. To wzrost w stosunku do roku 2023, w którym odnotowano 1519 rejestracji.

Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyznaje, że mieszkańcy zmieniają swoje upodobania:

– Rodzice mają możliwość zmiany swojego wyboru – informuje Małgorzata Janecka-Kwiatkowska:

W ubiegłym roku w Zielonej Górze imię Nikodem nadano w Urzędzie Stanu Cywilnego 35 razy, Jan – 34. Wśród imion dziewczęcych: Hanna 29 razy i Zofia 26.

Listę najpopularniejszych imion nadawanych w Polsce, możecie znaleźć na stronie internetowej dane.gov.pl.