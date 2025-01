Do końca kwietnia zielonogórzanie będą mogli wykonywać badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus. Zgodnie z zapowiedziami, resort zdrowia przedłużył projekt, który miał trwać do końca ubiegłego roku. Program Profilaktyka 40 plus został stworzony z myślą o wykrywaniu ryzyka najczęstszych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, czy zaburzenia pracy wątroby i nerek.

– Do tej pory skorzystało z niego 113 tysięcy mieszkańców naszego regionu – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze:

W Zielonej Górze badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus można wykonać w 17 punktach. Osoby po 40. roku mogą wygenerować e-skierowanie, po wypełnieniu ankiety, na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zakładce „Profilaktyka”. Nie trzeba go drukować. Podczas badań należy mieć ze sobą dokument tożsamości.