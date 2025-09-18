Lubuscy specjaliści rozmawiali o tym, jak zapobiegać przemocy domowej. Tylko w ubiegłym roku w województwie lubuskim założono ponad 8500 niebieskich kart.

Głównym czynnikiem agresji są problemy rodzinne i nadmierne spożywanie alkoholu. Zdaniem pracowników socjalnych, wielu mieszkańców bagatelizuje problem i nie zgłasza się do odpowiednich służb.

Przemoc towarzyszy nam w wielu sytuacjach. Nie możemy pozostawać obojętni – zaznacza Tomasz Lehman, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Twoja Rodzina:

– Osoby, które doświadczają przemocy, mogą skorzystać z różnych form wsparcia – mówi Tomasz Lehman:

Bogdan Kowol z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze, podkreśla, że zarówno sprawcy, jak i ofiary przemocy, mogą skorzystać z pomocy specjalistów:

Najczęściej otrzymujemy informację od świadków niepokojących zdarzeń. Ofiary przemocy na ogół się do nas nie zgłaszają – przyznaje Justyna Kwaśniewska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach:

Monika Szymonik, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej z Marszewa, zaznacza, że dzięki organizowanym konferencjom, uczestnicy mogą lepiej przygotować się do rozmowy z ofiarami przemocy domowej:

Organizatorem konferencji „Przeciwdziałanie przemocy domowej – ujęcie interdyscyplinarne” było Stowarzyszenie Twoja Rodzina z Zielonej Góry.