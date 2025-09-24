Ruszył cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców pod nazwą. „Środy z KSeF”. Ich celem jest przygotowanie podatników do obowiązkowego wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur, tzw. KSeF. System będzie działał od nowego roku. Spotkania będą się odbywać w środy – zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Każde spotkanie to inna tematyka – dodaje Ewa Markowicz:

Szkolenia będą trwać do połowy grudnia 2025 roku. Szczegółowe informacje o terminach i sposobach uczestnictwa są m.in. na stronach urzędów skarbowych oraz na stronie ksef.podatki.gov.pl.