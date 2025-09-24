Na II Międzynarodowy Festiwal im. Tadeusza Bairda zaprasza już w najbliższy weekend Filharmonia Zielonogórska.

– Przed melomanami trzy dni wypełnione muzyką – mówi Rafał Kłoczko, gospodarz instytucji:

– Festiwal w tym roku nawiązuje do dzieł Tadeusza Bairda oraz kompozytorów neoklasycyzmu – czego będzie można doświadczyć m.in. podczas drugiego dnia wydarzenia – dodaje Kłoczko:

W trzecim dniu festiwalu będzie można natomiast usłyszeć jeden z utworów dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej:

II Międzynarodowy Festiwal im. Tadeusza Bairda rozpocznie się już w najbliższy piątek, 26 września. Każdy z trzech koncertów rozpocznie się o godzinie 19.00.

Tadeusz Baird był wybitnym polskim kompozytorem muzyki współczesnej i współtwórcą „polskiej szkoły kompozytorskiej”. Jest patronem Filharmonii Zielonogórskiej.